Происшествия 01 июня 2023, 09:02 Прорыв ВСУ в Шебекине официально опровергли Оперштаб Белгородской области опроверг прорыв ВСУ в Шебекине ночью 1 июня Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Обстановка в Шебекине сложная. Вооруженные силы Украины продолжили обстрелы, но не проникли на территорию региона. Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о прорыве.

Паблики заявили о прорыве украинских войск в Шебекинском городском округе. Власти сказали, что это неправда — ситуация действительно сложная, обстрелы продолжились, жители могли слышать звуки боя.

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«Оперштаб официально заявляет, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», — заявили власти.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что украинские военные не переходили границу. ВСУ атаковали Шебекино трижды за ночь. Восемь человек получили травмы разной степени тяжести, от осколочных ранений до открытого перелома.

Он опроверг информацию об эвакуации жителей с мест сбора — делать это, по словам главы региона, опасно. Пункты временного размещения подготовили и возобновят вывоз людей, как только остановят обстрелы.