Труба с кипятком лопнула в Санкт-Петербурге | 360°

Происшествия 28 сентября 2022, 17:09 Поделиться Telegram

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Viber Труба с кипятком лопнула в Санкт-Петербурге

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Трубу с кипятком прорвало в Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте. Об этом сообщило ИА Nation News.

На месте происшествия из асфальта бьет фонтан горячей воды. Все вокруг в густом паре.

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«Фонтан до третьего этажа, лучше объехать», — рассказали очевидцы аварии.

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