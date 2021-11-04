Прорыв трубы с горячей водой в Балашихе устранили за 20 минут

Подъезд жилого дома в Балашихе затопило кипятком из-за прорыва трубы в одной из квартир. Аварию удалось устранить в течение 20 минут. Об этом «360» сообщили в Госжилинспекции Московской области.

О прорыве в доме № 6 на улице Дмитриева сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на жильцов. Там уточнили, что все случилось в ЖК «Алексеевская роща». На место оперативно прибыли сотрудники бытовых служб, чтобы выяснить причину аварии и устранить ее.

«Предположительно, причина аварии — прорыв пропиленовой трубы ГВС в квартире 194 на втором этаже дома № 6 по улице Дмитриева. Залитие мест общего пользования обнаружено сегодня в 07:30 утра. Авария устранена в течение 20 минут», — уточнили в Госжилинспекции Подмосковья.

Там добавили, что уже вызвали собственника квартиры, в которой случилась авария. Это необходимо, чтобы специалисты могли обследовать стоки и разводку труб горячего водоснабжения.