Прорыв трубы лишил отопления более 17 тысяч жителей Краснодара

Более 17 тысяч жителей Краснодара остались без отопления из-за аварии на тепловой магистрали. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

Пока тепла нет в восьми социально значимых объектах и 134 многоквартирных домах, в них проживают 17 060 человек, в том числе 5600 детей. Причиной ЧП стал прорыв магистральной стальной трубы диаметром 530 миллиметров. Последствия аварии ликвидирует бригада «Краснодартеплоэнерго».

Помимо этого, в ЕДДС сообщили, что из-за повреждения на линии в домах на десяти улицах Прикубанского округа Краснодара отключился свет.

«Количество жилых домов уточняется. Количество жителей — 1900 человек, социально значимых объектов нет», — добавили в службе.

Что именно стало причиной повреждения линии, не уточняется. По прогнозу, сегодня в Краснодаре порывы ветра могли достигать 15 метров в секунду, температура воздуха днем составляла +15…+17 градусов.