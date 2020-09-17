Прорыв трубы с горячей водой произошел на теплотрассе в Москве. Видео

Прорыв трубы с горячей водой произошел на теплотрассе в Москве. На месте работают МЧС. Об этом сообщил корреспондент «360» с места происшествия.

Авария произошла по адресу Гольяновская улица, дом № 7а. На кадрах с места происшествия видно, как вода бьет из трубы. Все вокруг обволакивает пар.

На момент написания новости на месте была одна пожарная машина. Также на место происшествия для устранения аварии должны прибыть коммунальные работники, сообщил корреспондент «360». Информации о пострадавших при прорыве трубы нет.