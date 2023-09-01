01 сентября 2023, 13:50
Прорыв трубопровода произошел на одной из улиц Уфы
Очередной прорыв трубопровода произошел на пересечении улиц Трамвайной и Адмирала Макарова в городе Уфе. Об этом сообщил сайт mkset.ru.
Коммунальную аварию сняли на видео проезжающие мимо очевидцы. На кадрах видно, как струи воды из-под земли уходят ввысь на большое расстояние.
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Отмечается, что ранее в городе произошел прорыв «Уфаводоканала», который привел к затоплению нескольких улиц и провалу машины под землю.
Коммунальные аварии
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