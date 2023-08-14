Происшествия 14 августа 2023, 07:40 Прорыв на газопроводе произошел в затопленном Уссурийске Никто не пострадал при прорыве газопровода в Уссурийске Приморского края РИА «Новости»

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В Уссурийске произошел прорыв на газопроводе. Никто не пострадал, сообщил РИА «Новости» представитель МЧС Приморья.

Источник агентства заявил, что в 09:30 (02:30 по московскому времени) по линии ФСБ экстренные службы получили информацию о запахе газа около магистрального газопровода в Уссурийском городском округе. На место отправили профильные службы.

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Специалисты подтвердили, что произошел прорыв газопровода без возгорания и повреждения дорог, домов или социально значимых объектов — аварийный участок находился далеко от них. Никто не пострадал.

Уссурийск, как и другие населенные пункты Приморья, попал в зону подтопления из-за паводка. Сильные ливни принес тайфун «Ханун». Власти объявили эвакуацию, МЧС России отправило дополнительную группировку спасателей. Только из города Спасск-Дальний вывезли около 600 человек.