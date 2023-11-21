21 ноября 2023, 09:05
Прорыв горячей воды произошел в многоэтажке в Новой Москве
Источник «360»: в многоэтажке в Новой Москве прорвало воду, есть пострадавшие
Среди ночи в многоквартирном жилом доме на третьем этаже прорвало горячую воду в ванной. В результате есть пострадавший. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
По его информации, в жилом доме сработала пожарная сигнализация. В момент аварии хозяева не находились в квартире, они покинули ее до происшествия.
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На место ЧП экстренно прибыли специальные службы для оказания помощи, управляющая компания и сантехник.
Для устранения потопа перекрыли воду в стояке подвала. Кроме того, приехали специалисты аварийной бригады водоканала для устранения последствий.
В результате прорыва пострадал один мужчина. Однако он отказался от госпитализации.
Ранее стало известно, что более 30 метров теплосети заменят после утечки на улице Чкалова в Старых Химках.
ЖКХ
Москва 2023
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