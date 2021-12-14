Прорыв газовой трубы в Ставропольском крае попал на видео

В Ставропольском крае произошел прорыв газовой трубы. В результате окружающие могли наблюдать настоящий фонтан огня.

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На видео можно увидеть пылающий столб огня, уходящий в небо. Стоящий неподалеку автомобиль кажется очень маленьким в сравнении с фонтаном пламени, который вырывается из земли.

Из разговоров наблюдающих за возгоранием людей ясно, что изначально огонь был меньше, но в дальнейшем усилился.

На странице ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщили о прорыве газовой трубы с факельным возгоранием, которое произошло между населенными пунктами Усть-Невинка и Беломечетская.

«Произошел порыв трубы 500 мм на газопроводе, идет факельное горение», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что на место происшествия выехал начальник Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кий. В тушении возгорании задействованы 21 человек и восемь единиц специальной техники. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что на Сельском рынке в Гурьевске Кемеровской области произошел масштабный пожар. Несмотря на усилия пожарных, от огня пострадала крыша и внутренняя часть здания.