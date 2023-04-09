Происшествия 09 апреля 2023, 04:37 Пророссийские активисты в Херсоне создали подпольную организацию для уничтожения объектов ВСУ РИА «Новости»: в Херсоне активисты создали подпольную организацию для борьбы с ВСУ РИА «Новости»

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В подконтрольном Киеву Херсоне пророссийские активисты создали подпольную организацию «Русский Херсон», основной задачей которой является уничтожение объектов ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал один из херсонских подпольщиков.

«Мы создали организацию „Русский Херсон“, наша цель — уничтожение объектов ВСУ. Благодаря нашему содействию уже несколько объектов были успешно отработаны», — рассказал собеседник агентства.

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Представитель организации также поведал о кочующих минометах ВСУ, которые заезжают в микрорайон Военка и стреляют по центру города. Подпольщик заявил, что поводом для создания «Русского Херсона» стала тяжелая гуманитарная ситуация в городе. В Херсоне не работают коммунальные службы, постоянные перебои в подаче электроэнергии, дефицит продуктов.

Собеседник издания обратился к мужчинам призывного возраста в Херсоне и призвал их не покидать дома, чтобы не попасть под насильственную мобилизацию. Он пояснил, что после вручения повестки новобранцев отправляют на полигон, накачивают психотропными веществами и отправляют на убой.