25 августа 2023, 09:34
Пропускной пункт в Брянской области обстреляли из танка — СМИ
Shot: ВСУ обстреляли из танка пункт пропуска в Брянской области
Вечером 24 августа украинский танк атаковал Погарский район Брянской области. Он выпустил снаряды по селу Случаевск и международному пункту пропуска в поселке Погар, сообщил Telegram-канал Shot.
В Брянской области, по информации канала, зафиксировали три удара. Танк выпустил один снаряд калибра 125 миллиметров по Случаевску, еще два — по международному автомобильному пункту пропуска в Погаре. Никто не пострадал. В селе разрушений не зафиксировали, а на пункте пропуска незначительно повредили здание.
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Официально власти Брянской области информацию об атаке танком не комментировали.
Ночью над Калужской областью сбили ракету доработанного комплекса ПВО С-200, выпущенную по гражданским объектам. Губернатор Владислав Шапша заявил, что жители не пострадали.
Брянскую область атаковали 24 августа. Боевики обстреляли и обесточили поселок Белая Березка. К полудню электроснабжение восстановили.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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