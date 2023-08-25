Происшествия 25 августа 2023, 09:34 Пропускной пункт в Брянской области обстреляли из танка — СМИ Shot: ВСУ обстреляли из танка пункт пропуска в Брянской области РИА «Новости»

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Вечером 24 августа украинский танк атаковал Погарский район Брянской области. Он выпустил снаряды по селу Случаевск и международному пункту пропуска в поселке Погар, сообщил Telegram-канал Shot.

В Брянской области, по информации канала, зафиксировали три удара. Танк выпустил один снаряд калибра 125 миллиметров по Случаевску, еще два — по международному автомобильному пункту пропуска в Погаре. Никто не пострадал. В селе разрушений не зафиксировали, а на пункте пропуска незначительно повредили здание.

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Официально власти Брянской области информацию об атаке танком не комментировали.

Ночью над Калужской областью сбили ракету доработанного комплекса ПВО С-200, выпущенную по гражданским объектам. Губернатор Владислав Шапша заявил, что жители не пострадали.

Брянскую область атаковали 24 августа. Боевики обстреляли и обесточили поселок Белая Березка. К полудню электроснабжение восстановили.