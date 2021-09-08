Пропавшую жительницу Пермского края будут искать с вертолета

Жительница Александровска (Пермский край) пропала без вести в июне этого года. До сих пор ее не удалось найти. Для ее поисков задействуют воздушные суда. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на ответ на имя депутата городской думы Александровска Марии Пендуровой.

«Для установления местонахождения пропавшей по розыскному делу <…> запланированы поисковые мероприятия в лесном массиве по маршруту вероятного движения разыскиваемой с использованием служебно-розыскных собак, воздушных судов и привлечением добровольных спасательно-поисковых объединений», — сказано в ответе за подписью начальника управления уголовного розыска краевого главка Сергея Белкина.

Женщина покинула дом 18 июня. Ее поиски длятся уже более двух месяцев. Причиной ухода из дома стал конфликт с мужем.