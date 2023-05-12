Происшествия 12 мая 2023, 14:26 Пропавшую жену бывшего командующего ВДВ России нашли в Подмосковье МВД: пропавшую жену бывшего командующего ВДВ России Колмакова нашли в Подмосковье РИА «Новости»

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Полиция обнаружила в Подмосковье исчезнувшую супругу бывшего командующего Воздушно-десантными войсками России (ВДВ) Александра Колмакова. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГУ МВД России в комментарии ТАСС.

«Менее суток понадобилось сотрудникам полиции УВД по ЦАО для установления местонахождения пропавшей женщины, которую обнаружили на территории Московской области», — заявили в ведомстве.

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Здоровью и жизни женщины сейчас ничто не угрожает. Она находится в окружении семьи. Правоохранительные органы уточнили, что речь идет о Тамаре Колмаковой.

Накануне, 10 мая, 62-летняя женщина ушла на работу, но домой не вернулась. Вечером того же дня ее мужу позвонил неизвестный. Он утверждал, что супругу Колмакова похитили. Для освобождения преступник просил один миллион рублей. После этого разговора бывший командующий ВДВ обратился в полицию.

Александр Колмаков ранее был также первым замминистра обороны России, а в декабре 2014 года стал председателем Центрального совета ДОСААФ.