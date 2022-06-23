Пропавшую в Уфе восьмилетнюю девочку спас подросток

Восьмилетняя девочка из Уфы пропала днем 20 июня. Обнаружить ее удалось у неравнодушного подростка, который на время «приютил» ребенка. Об этом сообщил Mkset.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Тревогу забила мама девочки. Она обратилась к сотрудникам полиции, когда ребенок не вернулся домой. В поисках принимали участие добровольцы, а также 11 специалистов.

Обнаружить девочку удалось спустя время на Проспекте Октября. Выяснилось, что она самостоятельно обратилась за помощью к группе подростков. Один из них отвел ребенка к себе домой, а его мама сообщила в полицию о местонахождении девочки.

«Это образцовое поведение взрослого человека: пожалуйста, обращайте внимание на одиноких детей на улице. Спасибо от нас этой неравнодушной женщине», — отметил координатор поискового отряда.