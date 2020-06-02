Пропавшую в Тверской области 12-летнюю девочку нашли живой

Бесследно пропавшую 12-летнюю школьницу в Тверской области нашли спустя сутки. Где она пропадала все это время — теперь выясняют следователи.

«В настоящее время ее опрашивает следователь СК с целью установления всех обстоятельств ее безвестного исчезновения», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее местные СМИ сообщали, что тревогу подняли родители. По их словам, их дочь никогда без разрешения не покидала квартиру. Она ушла из дома 1 июня после обеда. У подростка не было с собой телефона.

Что стало причиной такого поступка — уточняют в правоохранительных органах.

Накануне сразу в нескольких регионах страны девочки-подростки исчезали из домов, а позже их находили мертвыми. Так, в Красноярском крае пропала 12-летняя девочка, через несколько дней ее перевязанное тело нашли на дне колодца. А в Пензе потеряли 14-летнюю школьницу. Позже ее труп нашли в лесополосе. Подозреваемого в убийстве задержали.