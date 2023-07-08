Происшествия 08 июля 2023, 18:46 Пропавшую в Свердловской области молодую мать нашли мертвой МВД: в Свердловской области нашли мертвой пропавшую 18-летнюю девушку РИА «Новости»

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Тело 18-летней жительницы поселка Буланаш в Свердловской области Анастасии Евдокимовой, которая пропала около трех недель назад, нашли в лесу. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.

«Тело находилось у черемухи. Имевшиеся на нем характерные татуировки в виде поцелуя, колобка с ножом и другие приметы позволили идентифицировать девушку», — отметил он.

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Горелых уточнил, что в поисковых мероприятиях задействовали 60 правоохранителей. Руководитель пресс-службы регионального главка подчеркнул, что видимых признаков криминала нет.

Анастасия Евдокимова исчезла еще 21 июня, она присылала супругу сообщения, что не намерена жить с ним дальше, и просила оставить ребенка с отцом.

По информации старшего помощника руководителя СКР по Свердловской области Александра Шульги, по предварительному заключению, признаков противоправных действий в отношении молодой матери не нашли.

В начале июля подросток пропал в Самарской области, он сбежал из детского лагеря.