02 июля 2023, 19:31
Пропавшую в Сорочинске пятилетнюю девочку нашли мертвой
СК по Оренбургской области сообщил об обнаружении тела пропавшей девочки из Сорочинска
Пятилетнюю девочку из Сорочинска днем 2 июля нашли мертвой недалеко от берега реки Самары. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Оренбургской области.
«Сегодня ходе проведения поисковых мероприятий на водной глади недалеко от берега реки Самара обнаружено тело ребенка без видимых признаков криминальной причины наступления смерти», — сообщили следователи.
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Обстоятельства смерти ребенка устанавливают.
Ребенок пропал 30 июня — около 15:00 девочка ушла из двора дома № 142. Несколько дней пропавшую искали волонтеры и правоохранители.
Во время прочесывания территории они даже обнаружили странное место с игрушками. На опушке леса они нашли несколько плюшевых коней, установленных в ряд, и кусок поролона, а также следы от разведения костра.
Ранее под Астраханью пропал 66-летний турист из Подмосковья. Он приехал на отдых с родственниками, когда те уехали на рыбалку, пожилой мужчина исчез. Полиция начала поиски.
Дети
Следственный комитет России
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