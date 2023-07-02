Происшествия 02 июля 2023, 19:31 Пропавшую в Сорочинске пятилетнюю девочку нашли мертвой СК по Оренбургской области сообщил об обнаружении тела пропавшей девочки из Сорочинска РИА «Новости»

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Пятилетнюю девочку из Сорочинска днем 2 июля нашли мертвой недалеко от берега реки Самары. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Оренбургской области.

«Сегодня ходе проведения поисковых мероприятий на водной глади недалеко от берега реки Самара обнаружено тело ребенка без видимых признаков криминальной причины наступления смерти», — сообщили следователи.

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Обстоятельства смерти ребенка устанавливают.

Ребенок пропал 30 июня — около 15:00 девочка ушла из двора дома № 142. Несколько дней пропавшую искали волонтеры и правоохранители.

Во время прочесывания территории они даже обнаружили странное место с игрушками. На опушке леса они нашли несколько плюшевых коней, установленных в ряд, и кусок поролона, а также следы от разведения костра.

Ранее под Астраханью пропал 66-летний турист из Подмосковья. Он приехал на отдых с родственниками, когда те уехали на рыбалку, пожилой мужчина исчез. Полиция начала поиски.