Происшествия 21 августа 2023, 12:04 Пропавшую в Санкт-Петербурге 2-летнюю девочку нашли живой МВД Петербурга: пропавшую 2-летнюю девочку нашли живой на СТО на Стасовой улице РИА «Новости»

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Девочку, пропавшую в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, обнаружили живой рядом с местом исчезновения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МВД России по городу и Ленобласти.

Мать ребенка обратилась в полицию вечером 20 августа. Женщина сообщила, что ее двухлетняя дочь пропала возле дома № 65 по проспекту Маршала Блюхера.

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По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», мать девочки была в больнице, а ребенок остался с ее старшей дочерью и сожителем. Мужчина, у которого есть проблемы с алкоголем, а также судимость за мошенничество и наркотики, потерял маленькую девочку во время прогулки, написали авторы канала.

Во время поисков ребенка полицейские изучали записи с камер наблюдения. Это помогло определить, где находится пропавшая.

«Было установлено, что предположительное место нахождения ребенка — станция техобслуживания на улице Стасовой, дом 14, где работает приятель сожителя матери, с которым мужчина накануне распивал спиртные напитки», — рассказали в пресс-службе главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники уголовного розыска Красногвардейского района приехали на СТО утром 21 августа. Они обнаружили там девочку здоровой и невредимой.

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что, по предварительной информации, сожитель матери был пьян, и его приятель забрал девочку, чтобы не оставлять с нетрезвым мужчиной. В ближайшее время ребенка осмотрят врачи, написали авторы канала.