Пропавшую на Пхукете россиянку нашли в километре от места исчезновения | 360°

Происшествия 26 октября 2022, 10:52 Пропавшую на Пхукете россиянку нашли в километре от места исчезновения Тело пропавшей на Пхукете россиянки нашли спустя шесть дней Unsplash

Читать 360tv в

Туристическая полиция нашла на Пхукете тело пропавшей шесть дней назад россиянки. Ее опознали по купальнику, сообщил ТАСС генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов.

«Тело россиянки было обнаружено в море, в одном километре от того места, где она заходила», — рассказал он.

Реклама

На опознание пригласили ее друзей. Однако в туристической полиции уверены, что это она, потому что на погибшей купальник необычного цвета — как у женщины, которую разыскивали.

Реклама

Отдыхающая не вернулась в гостиницу 20 октября, ее вещи нашли на пляже Найтон. Тревогу забил представитель туристической фирмы, которая продала ей тур в Таиланд. Началась поисковая операция. К ней подключили больше 100 специалистов наземной и морской полиции, береговой охраны, водолазов. Они не только искали женщину в воде, но и осматривали близлежащие холмы, в том числе с вертолетов. Женщине было 53 года.

С мая по сентябрь в Таиланде сезон дождей. Волны поднимаются на высоту до трех метров. Власти выставили на пляжах красные флаги, но туристы продолжили купаться.