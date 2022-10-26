Пропавшую на Пхукете россиянку нашли в километре от места исчезновения | 360°

26 октября 2022, 10:52
Пропавшую на Пхукете россиянку нашли в километре от места исчезновения
Тело пропавшей на Пхукете россиянки нашли спустя шесть дней
Туристическая полиция нашла на Пхукете тело пропавшей шесть дней назад россиянки. Ее опознали по купальнику, сообщил ТАСС генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов.
«Тело россиянки было обнаружено в море, в одном километре от того места, где она заходила», — рассказал он.
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На опознание пригласили ее друзей. Однако в туристической полиции уверены, что это она, потому что на погибшей купальник необычного цвета — как у женщины, которую разыскивали.
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Отдыхающая не вернулась в гостиницу 20 октября, ее вещи нашли на пляже Найтон. Тревогу забил представитель туристической фирмы, которая продала ей тур в Таиланд. Началась поисковая операция. К ней подключили больше 100 специалистов наземной и морской полиции, береговой охраны, водолазов. Они не только искали женщину в воде, но и осматривали близлежащие холмы, в том числе с вертолетов. Женщине было 53 года.
С мая по сентябрь в Таиланде сезон дождей. Волны поднимаются на высоту до трех метров. Власти выставили на пляжах красные флаги, но туристы продолжили купаться.
Туризм
Таиланд
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