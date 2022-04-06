Пропавшую в Омске несколько дней назад мать двоих детей нашли мертвой

40-летнюю Оксану Димову, пропавшую без вести после выхода из дома 27 февраля, обнаружили мертвой в гаражном кооперативе на улице Крупской.

Как сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональное СУ СКР, сделавшие предварительное исследование тела судмедэксперты следов какого-либо насилия на теле женщины не нашли. Точную причину ее смерти покажет вскрытие.

Тело женщины обнаружили всего в 100 метрах от ее дома. У нее осталось двое маленьких детей.