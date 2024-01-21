Происшествия 21 января 2024, 23:00 Пропавшую в Нижнем Тагиле школьницу нашли спящей в гараже Полиция Нижнего Тагила нашла пропавшую 14-летнюю девочку спящей в гараже РИА «Новости»

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В Нижнем Тагиле нашли 14-летнюю девочку, которая пропала после прогулки. Об этом сообщил портал E1.ru.

Полицейские обнаружили девочку спящей в гараже собственного дома. Она рассказала, что пришла туда ночевать накануне вечером. Инспекторам ПДН предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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Школьница пропала 20 января. Родители рассказали, что девочка вышла из дома примерно в 14:00 и не вернулась. Телефона у нее с собой не было. В поисках ребенка полиция и волонтеры прочесывали все торговые центры и рынки.

Школьница воспитывается в полной благополучной семье. В день пропажи семья собиралась на отдых за город, но девочка отказалась.

В Санкт-Петербурге ранее прохожий обнаружил в сугробе полураздетую школьницу. Он увидел подростка в сугробе на Софийской улице. Позже медики установили, что у 16-летней девочки была передозировка наркотическими веществами.