Происшествия 24 декабря 2023, 22:06 Пропавшую в Нижнем Новгороде 14-летнюю девочку нашли живой РИА «Новости»

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Пропавшую в Нижнем Новгороде 14-летнюю девочку нашли живой. Об этом сообщили на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» волонтеры поисково-спасательной группы «Рысь».

«Найдена, жива! Всем спасибо за оперативное реагирование и распространение информации», — написали в группе ПСГ.

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Школьница пропала 23 декабря. Она вышла из дома в Приокском районе, но обратно не вернулась и перестала выходить на связь.

В ориентировке ПСГ «Рысь» указали, что девочка была в черном пуховике. При ней были большие пакеты и рюкзак серого цвета. Из особых примет указали большую родинку около виска под волосами. Подростка искали более суток.

Ранее новосибирские волонтеры нашли 11-летнего мальчика, пропавшего 21 декабря по дороге в школу.

До этого волонтеры «Лизы Алерт» двое суток искали 13-летнего мальчика в Тюмени. Подросток не первый раз пропадал.