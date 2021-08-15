Пропавшую в Нижегородской области школьницу нашли убитой

Пропавшую в Нижегородской области 16-летнюю школьницу нашли мертвой. Девушка не выходила на связь со вчерашнего дня. В убийстве заподозрили ее знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

«В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 22-летний житель этой же деревни, знакомый девушки», — говорится в сообщении.

Тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено накануне утром возле деревни Бараново. Живой последний раз ее видели, когда она садилась в такси. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Следствие полагает, что перед убийством молодые люди встретились около деревни Бараново Сосновского района, где между ними состоялся разговор об отношениях. В ходе беседы молодой человек на почве ревности нанес девушке удар ножом в область сердца, от которого она сразу умерла.

Суд Сосновского района рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело продолжается, устанавливаются обстоятельства произошедшего.