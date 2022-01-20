Пропавшую в Иркутской области девочку обнаружили живой в Хакасии

Правоохранители смогли найти трехлетнюю девочку, которая пропала в Иркутской области. Ребенок находился в Хакасии. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Жительница Шелехова в конце декабря оставила свою дочку у знакомой. В тот момент, когда мать вернулась за девочкой, выяснилось, что знакомая уехала вместе с ней из города. Как установили следователи, женщина вместе со своим сожителем и ребенком сняли квартиру в Абакане. Там они находились до настоящего времени.

Похитительницу задержали на вокзале в Красноярске. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, она находится с матерью. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.