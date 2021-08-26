26 августа 2021, 14:02
Пропавшую в июле школьницу нашли в Кемерове
В Кемерове нашли 16-летнюю девочку, которая в середине июля сбежала из дома. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональный Следком.
Отмечается, что правоохранители отработали все возможные варианты исчезновения девочки. Они изъяли мобильный телефон и компьютер и осмотрели дом семьи.
В ходе поисков выяснилось, что все это время школьница жила у знакомых. С заявлением о пропаже обратились учителя, которые перед началом года проверяли семью и обнаружили отсутствие ученицы.