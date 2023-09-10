Происшествия 10 сентября 2023, 23:18 Пропавшую в Екатеринбурге 12-летнюю девочку нашли живой РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Екатеринбурге нашли 12-летню девочку, которая накануне не пришла ночевать домой. Поиски начались рано утром 10 сентября, а к 09:30 подростка нашли живой, сообщило издание Е1.

Девочка не вернулась домой 9 сентября, семья проживает в Чкаловской районе города. На следующий день в 05:00 утра начались поиски. К полиции присоединились волонтеры отряда «Подъем». Правоохранителям сообщили особую примету девочки — шрам на лбу.

Реклама

Детали пропажи ребенка правоохранители пока не распространяют, девочку нашли живой и здоровой спустя несколько часов после начала поисков. Где ребенок провел ночь и как удалось ее найти, не сообщается. О том, что девочку нашли, сообщили волонтеры в социальных сетях.

Несколько дней назад в Екатеринбурге искали 22-летнюю девушку. Она ушла из дома и пропала. Поисками занимались полиция и волонтеры «Лиза Алерт».