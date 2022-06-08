Пропавшую в Екатеринбурге 1 июня женщину обнаружили полицейские

37-летняя жительница Екатеринбурга пропала 1 июня. Сотрудники органов обнаружили ее на днях. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Е1.

При этом обстоятельства пропажи оказались довольно странными. Женщина просто покинула дом в Академическом. При этом о своем отсутствии она не предупредила ни супруга, ни друзей или родственников. Она объяснила это тем, что решила отдохнуть.

«Сотрудники уголовного розыска восьмого отдела полиции обнаружили пропавшую женщину. Она была на территории Академического района. По предварительной информации, противоправных действий в отношении гражданки не совершали», — сообщили представители УМВД по Екатеринбургу.

При этом супруг пропавшей рассказал, что оказался в недоумении после случившегося. Женщина вернулась с синяком под глазом и хромотой. При этом она не рассказала, где провела эти дни. Стоит отметить, что недавно она стала матерью. Ребенок в период поисков находился у бабушки.