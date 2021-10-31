Пропавшую в Астраханской области пятилетнюю девочку нашли мертвой

Тело пропавшей накануне в Астраханской области пятилетней девочки нашли в реке в Красноярском районе. По предварительным данным, ребенок утонул. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«Сегодня, 31 октября 2021 года, в реке Караульной в селе Барановка Красноярского района Астраханской области обнаружено тело ребенка, который пропал накануне. <…> Предварительная причина смерти — утопление», — говорится в сообщении ведомства.

В СК уточнили, что девочка пропала 30 октября — она вышла из частного дома в Барановке, где была в гостях, и не вернулась.

Две недели назад СМИ сообщили, что пятилетний мальчик утонул в ванне в одной из московских квартир. Его родители были в этот момент дома. Они отвлеклись на несколько минут — ребенок наглотался воды и умер. До этого вместе с ним в ванной комнате находился его старший брат, который вышел.