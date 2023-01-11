Происшествия 11 января 2023, 11:58 Пропавшую в Алапаевске мать пятерых детей нашли мертвой в лесу 112: в убийстве мамы пятерых детей из Алапаевска подозревают бывшего мужа

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Мама пятерых детей из Алапаевска Любовь Белюшина пропала в декабре прошлого года. 10 января ее тело нашли в лесу. Об этом сообщили авторы Telegram-канала 112.

По их данным, женщина перестала выходить на связь 22 декабря. О пропаже Белюшиной правоохранителям сообщил ее бывший муж. Он рассказал полицейским, что женщина после развода хотела переехать поближе к родственникам.

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Изначально правоохранители предполагали, что именно мужчина виновен в пропаже экс-супруги. Однако бывший муж Белюшиной убедил их в обратном: он убедительно изображал переживания и прошел полиграф.

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Мужчина признался в содеянном после нескольких допросов. Недавно он написал явку с повинной.

При этом родственники и коллеги погибшей описывали его далеко не лучшими словами. По их данным, мужчина периодически избивал жену. Также они сообщили, что рукоприкладство и привело к разрыву пары и решению Белюшиной переехать в другой город.

Подозреваемый уже рассказал, что после очередной ссоры он задушил супругу, а затем вывез ее тело в лес.