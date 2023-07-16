16 июля 2023, 19:03
Пропавшую в Абхазии восемь дней назад россиянку до сих пор не нашли
МЧС Абхазии: пропавшую после потопа в Гагре россиянку могло унести в море
Уже восьмой день в Гагре ищут россиянку, пропавшую после сильнейших ливней на побережье. Как сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии, женщину могло унести в море потоками воды.
«Сотрудники ГИМС МЧС осматривают морскую акваторию, куда предположительно могло вынести женщину, попавшую в стремительные водные протоки во время непогоды. А спасатели ПСЧ Гудаутского района исследуют береговую линию», — рассказали в ведомстве.
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Также специалисты используют беспилотник для проведения поисков с воздуха.
Ранее сообщалось, что пропавшая женщина приехала на отдых из Москвы. Очевидцы видели, как ее унесло течением реки.
Стихия обрушилась на Абхазию неделю назад, 8-9 июля. Ливнями затопило дома и улицы. Подтопило и многие отели — туристов пришлось переселять в другие места. Людей уносило бурными потоками.
В настоящий момент погода в республике нормализовалась. Власти приступили к устранению последствий непогоды.
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