Происшествия 16 июля 2023, 19:03 Пропавшую в Абхазии восемь дней назад россиянку до сих пор не нашли МЧС Абхазии: пропавшую после потопа в Гагре россиянку могло унести в море

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Уже восьмой день в Гагре ищут россиянку, пропавшую после сильнейших ливней на побережье. Как сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии, женщину могло унести в море потоками воды.

«Сотрудники ГИМС МЧС осматривают морскую акваторию, куда предположительно могло вынести женщину, попавшую в стремительные водные протоки во время непогоды. А спасатели ПСЧ Гудаутского района исследуют береговую линию», — рассказали в ведомстве.

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Также специалисты используют беспилотник для проведения поисков с воздуха.

Ранее сообщалось, что пропавшая женщина приехала на отдых из Москвы. Очевидцы видели, как ее унесло течением реки.

Стихия обрушилась на Абхазию неделю назад, 8-9 июля. Ливнями затопило дома и улицы. Подтопило и многие отели — туристов пришлось переселять в другие места. Людей уносило бурными потоками.

В настоящий момент погода в республике нормализовалась. Власти приступили к устранению последствий непогоды.