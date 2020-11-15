Пропавшую уральскую школьницу нашли мертвой

«Найдена. Погибла. Глубочайшие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

О пропаже 11-летней школьницы стало известно в минувший четверг. Родственники обратились с заявлением в полицию. Волонтеры опубликовали приметы пропавшей девочки и обратились к автолюбителям региона с просьбой изучить данные с видеорегистраторов.

Издание «Е1» уточнило, что с заявлением в полицию пришла мать девочки. Она разрешила дочери пойти погулять с подругой, но к назначенному времени она не вернулась. Сначала родственники искали ее сами, а потом обратились к правоохранителям.

Поисками занимались более 100 человек. В отряд вошли полицейские, сотрудники частных охранных предприятий, кинологи и волонтеры.

Старшая сестра пропавшей школьницы смогла подобрать пароль к ее странице во «ВКонтакте», чтобы выяснить, с кем она общалась в последнее время. Полиция изучила видео с камер наблюдения вокзалов и аэропортов.

После того как в первые дни поиски ни к чему не привели, региональный главк СК завел уголовное дело по статье об убийстве несовершеннолетней.