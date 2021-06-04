Пропавшую туристку из Перми нашли убитой на Урале

В Свердловской области поисковики нашли тело туристки из Пермского края, которая в конце мая отправилась в поход и пропала. Подозреваемого в ее убийстве задержали, сообщил в областном СК.

Предполагаемый убийца пермячки ранее уже успел отсидеть восемь лет за причастность к разбойному нападению и изнасилованию. Вскоре после выхода на свободу он совершил новое преступление. Его поместили под домашний арест, но он сбежал. И теперь на его счету третье преступление — убийство 35-летней Анастасии Пыхтеевой. На этот раз ему грозит пожизненный срок.

По данным СК, обвиняемый убил девушку в ночь на 30 мая. Тогда же тревогу забили ее родители. Через три дня они написали обращение о ее пропаже в полицию. Следователи завели дело об убийстве. А после этого задержали и подозреваемого.

Мужчина убил девушку из корыстных побуждений. Он похитил имущество пермячки и попытался спрятать ее тело в лесном массиве. Точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Пыхтеева за день до гибели оставила автомобиль в Михаловске и пошла до места начала сплава. После этого и пропала. Но в это время кто-то совершал покупки с ее карты. Следователи выяснили, что в магазин с картой девушки приходили некие мужчина и женщина, живущие в лесу, сообщило Ura.ru.