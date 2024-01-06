Происшествия 06 января 2024, 13:33 Пропавшую школьницу нашли в Свердловской области Пропавшую в Новоуральске девушку с розовыми волосами нашли РИА «Новости»

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Полицейские нашли 14-летнюю школьницу, пропавшую ранее в городе Новоуральске Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба управления городской полиции в социальной сети «ВКонтакте».

«Девушку нашли, противоправных действий в отношении нее не было», — заявили в местной полиции.

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Об исчезновении школьницы стало известно в пятницу, 5 января. Полиция сообщала, что одним из главных признаков являлись яркие розовые волосы, девушка вышла из дома около 15:00 и не вернулась.

Во вторник, 2 января, на козырьке подъезда жилого комплекса «Олимпия» в Тюмени обнаружили тело 25-летней девушки, которая пропала еще 29 декабря. Областной Следственный комитет по факту смерти назначил серию медицинских экспертиз и начал процессуальную проверку. По предварительной информации, труп пролежал на открытом воздухе несколько дней подряд.