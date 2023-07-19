Происшествия 19 июля 2023, 00:09 Пропавшую шестилетнюю девочку нашли живой в Ростовской области Полиция нашла шестилетнюю девочку, которую увел незнакомец в Ростовской области РИА «Новости»

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Шестилетнюю девочку, которую увел с детской площадки незнакомец в Шахтах Ростовской области, нашли живой. Ребенок находился дома у мужчины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ее слова привели в Telegram-канале «МВД Медиа».

Сообщение о пропаже девочки поступило от ее бабушки. Она ненадолго отвлеклась во время прогулки во дворе, в это время внучка ушла в неизвестном направлении. Как позже выяснилось, ее увел незнакомый мужчина.

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«Сотрудниками полиции были немедленно организованы поисковые мероприятия. Личный состав всех подразделений полиции города Шахты поднят по тревоге. Ориентировка с приметами девочки и неизвестного, с которым она ушла, была направлена во все территориальные отделы полиции Ростовской области», — рассказала Волк.

Полицейские опросили родственников, очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения. Они установили личность мужчины и приехали к нему домой, где и обнаружили пропавшего ребенка. Девочку осмотрели медики.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и выяснения мотива его действий.

Ранее появилось видео, на котором мужчина, предположительно, покупает девочке сладости. Затем ребенок и неизвестный вместе вышли на улицу. После этого девочку никто не видел.