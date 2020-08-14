Пропавшую преподавательницу МГУ нашли мертвой

В четверг, 13 августа, стало известно о смерти преподавателя МГУ Инны Христиансен, сообщил источник «360». Женщина умерла в возрасте 81 года.

Инна Христиансен найдена мертвой в своей квартире, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. По данным ведомства, насильственных признаков на теле женщины не обнаружено. Также отмечается, что преподаватель проживала в квартире одна и ключи никому не давала. Предварительно труп пролежал в квартире около трех дней. Причина смерти еще устанавливается.

Накануне в сети появилась информация о пропаже Инны Христиансен. Заявление в полицию написала ее племянница. По ее словам, женщина не выходила на связь четыре дня.

Ранее стало известно о смерти старшего преподавателя МГСУ Ануфриева Алексея. Преподаватель скончался в здании МГСУ.