Пропавшую после вечеринки в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

Тело женщины, пропавшей в Екатеринбурге после вечеринки в баре, нашли за городом через три дня поисков. Не исключается, что ее могли убить.

Погибшую обнаружили вечером 8 июня. Точная причина смерти 35-летней женщины будет установлена после экспертизы, но полиция не исключает, что с ней могли расправиться, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Женщина жила в городе Березовский. В Екатеринбурге 5 июня она была на вечеринке в баре Rosy Jane, а потом пропала без вести. Поиски продолжались несколько дней. В них принимали участие полицейские и волонтеры. В региональных ГУ МВД и СУ СК пока не прокомментировали случившееся.

По данным kp.ru, у погибшей остался 10-летний сын.

В начале июня под Екатеринбургом пропала жительница Перми. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Во время поисков обследовалась акватория реки Серга, где могла пропасть путешественница. Также в операции были задействованы беспилотники. Через три дня поисков ее нашли мертвой в парке «Оленьи Ручьи».