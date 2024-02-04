04 февраля 2024, 23:36
Пропавшую после «похищения» в Кирове девушку нашли
Полиция Кирова нашла героев видеозаписи с «похищением девушки»
Девушку из дома на улице Широтной в Кирове, которую под руки увели от подъезда двое мужчин, нашли вместе с ее «похитителями». Все трое давно знакомы между собой, попавшее в объектив камеры наблюдения поведение объяснили небольшим конфликтом. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД в своем Telegram-канале.
В ведомстве сообщили, что публикацию со снятым на камеру наблюдения роликом нашли в интернете. Их внимание привлекли комментарии, в которых говорилось, что девушку на видео похитили.
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В ходе проверки правоохранители установили личности всех трех героев ролика. Они пояснили, что между собой они все знакомы давно, а ситуацию у подъезда объяснили небольшим конфликтом. Девушка объяснила полицейским, что противоправных действий в ее отношении никто не совершал
Кировское издание ProGorod со ссылкой на соседей девушки по дому сообщало, что сотрудники полиции приходили с опросами в рамках проводимой проверки
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