Происшествия 04 февраля 2024, 23:36 Пропавшую после «похищения» в Кирове девушку нашли Полиция Кирова нашла героев видеозаписи с «похищением девушки» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Девушку из дома на улице Широтной в Кирове, которую под руки увели от подъезда двое мужчин, нашли вместе с ее «похитителями». Все трое давно знакомы между собой, попавшее в объектив камеры наблюдения поведение объяснили небольшим конфликтом. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД в своем Telegram-канале.

В ведомстве сообщили, что публикацию со снятым на камеру наблюдения роликом нашли в интернете. Их внимание привлекли комментарии, в которых говорилось, что девушку на видео похитили.

Реклама

В ходе проверки правоохранители установили личности всех трех героев ролика. Они пояснили, что между собой они все знакомы давно, а ситуацию у подъезда объяснили небольшим конфликтом. Девушка объяснила полицейским, что противоправных действий в ее отношении никто не совершал

Кировское издание ProGorod со ссылкой на соседей девушки по дому сообщало, что сотрудники полиции приходили с опросами в рамках проводимой проверки