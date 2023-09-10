Происшествия 10 сентября 2023, 23:41 Пропавшую под Красноярском девочку нашли мертвой СК: ребенок погиб под Красноярском при падении в яму для установки столба ГСУ СК России по Красноярскому краю

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В Красноярском крае восьмилетнюю девочку нашли мертвой в яме для установки столба. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Инцидент произошел в Новобирилюссах Бирилюсского района. Девочка вместе с подругой ушла из дома, но обратно не вернулась. Ее мать обратилась за помощью в правоохранительные органы.

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«Подруга девочки сообщила, что после прогулки она пошла к себе домой, а погибшая девочка осталась гулять на улице», — уточнили в ведомстве.

Тело ребенка нашли в яме, предварительно выкопанной местным жителем для установки столба освещения. На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее стало известно о смерти семилетней девочки из Екатеринбурга. Во время отдыха на Черном море ребенок подхватил ротавирусную инфекцию и впал в кому. Спасти жизнь девочки не удалось.