Происшествия 24 июля 2023, 19:41 Пропавшую под Красноярском 16-летнюю девушку нашли в овраге с перерезанным горлом Baza: тело пропавшей под Красноярском девушки нашли в 200 метрах от жилых домов Pxhere

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В Красноярском крае нашли тело 16-летней девушки с перерезанным горлом. Несовершеннолетняя пропала два дня назад, когда отправилась на прогулку с подругой, написал Telegram-канал Baza.

Девушка должны была увидеться с подругой в Дивногорске 22 июля. По пути она предупредила, что у нее почти разряжен телефон. Но до места встречи она не дошла, домой тоже не вернулась.

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Через сутки девушку нашли с перерезанным горлом в овраге возле железнодорожных путей — в 200 метрах от жилых домов. На пропавшей практически не было одежды. Следователи выясняют причины произошедшего.

Ранее пропавшую в Екатеринбурге мотоциклистку нашли убитой. С девушкой расправились в салоне автомобиля, а от трупа избавились. Тело нашли в квартире на улице Фурманова. Эксперты выяснили, что у погибшей была сильная кровопотеря.