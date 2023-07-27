Происшествия 27 июля 2023, 22:33 Пропавшую под Екатеринбургом восьмилетнюю девочку нашли живой спустя двое суток РИА «Новости»

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Спустя почти двое суток пропавшую под Екатеринбургом восьмилетнюю девочку нашли живой. Об этом со ссылкой источник в силовых структурах сообщил сайт «КП-Екатеринбург».

Отмечается, что сожитель матери девочки также сообщил о прекращении поисков. Информацию подтвердили и представители поискового отряда «Прорыв».

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«Криминала нет. Всем спасибо», — сказали они, завершая поиски.

Ранее стало известно, что следователи начали проверку сообщений об исчезновении ребенка. Девочка вышла на улицу еще прошлым утром и до сегодняшнего вечера ее местонахождение было неизвестно. Девочку искала полиция, криминалисты и волонтеры. Ранее ее родителей допрашивали следователи.

Ранее стало известно, что спасатели в Туве отыскали пропавшего четырехлетнего ребенка. Через день после его исчезновения нашли вещи мальчика у ручья в 700 метрах от дома. Еще спустя сутки нашли его самого.