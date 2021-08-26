В Перми нашли труп 21-летней местной жительницы, которая пропала 22 августа. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По данным информагентства, в минувшее воскресение девушка поехала с улицы Осокинской в сторону гипермаркета «Шоколад» и пропала. Региональный руководитель поискового отряда «Регион59 — поиск пропавших» Александра Красильникова рассказала, что пермячку ночью нашли правоохранители. Ura.ru не удалось получить оперативного комментария в краевом управлении МВД.