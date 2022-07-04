Пропавшую накануне жительницу Свердловской области нашли мертвой в лесу

В Свердловской области волонтеры вместе с группой спасателей нашли мертвой в лесу 33-летнюю жительницу села Средний Бугалыш. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на информацию поискового отряда «Лиза Алерт».

Накануне женщина отметила свой день рождения, а затем внезапно перестала выходить на связь. Местные жители обеспокоились, ведь у нее остался маленький ребенок.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» вместе со спасателями развернули масштабные поиски и обнаружили тело женщины недалеко от ее дома в лесу.

«Позвонили волонтеры, сказали, что нашли ее мертвой. Она была ярким человеком, жизнерадостным. Если у нее проблемы были, она никогда никому ничего не говорила, не жаловалась. С мужем она разошлась. Я бы никогда не подумала, что такое может случиться. Как-то это очень странно. Для нас это шок. Очень тяжело. Как сейчас родители будут, я не знаю. Отец у нее после инсульта, — рассказала журналистам знакомая женщины.

По словам местных жителей, они проходили ту местность, где было обнаружено тело, однако при первом осмотре территория была пустой.