Происшествия 09 августа 2023, 03:13 Пропавшую на Урале пятилетнюю девочку нашли дома у безрукого бойца ЧВК «Вагнер» «Газета.ru»: пропавшую на Урале 5-летнюю девочку нашли дома у бойца ЧВК «Вагнер» Freepik

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Пропавшая вместе с матерью пятилетняя девочка из города Первоуральска в Свердловской области нашлась в другом городе. Как рассказала «Газете.ru» ее старшая сестра, ребенок был вместе с мамой и чужим мужчиной, с которым та познакомилась в наркологической клинике.

По словам собеседницы издания, мать ребенка заметили в магазине Дегтярска, после чего туда сразу же выехал отец.

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«Папа нашел ее у этого безрукого человека. В квартире они сидели вместе с мамой, там были какие-то посиделки, какой-то там народ собрался. Папа ребенка забрал и уехал», — поделилась она.

С девочкой все в порядке, если не считать сильного испуга, передала слова отца девушка.

Информация о пропаже 43-летней жительницы Первоуральска и ее пятилетней дочери появилась 6 августа. Перед уходом из дома она забрала паспорта — свой и мужа, а также свидетельство о рождении дочери. Недавно женщина вышла из медучреждения, где познакомилась с бывшим бойцом ЧВК «Вагнер». По словам близких, это не первый ее уход из дома.