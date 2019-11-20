Пропавшую на Кубани девочку нашли спустя сутки в туалете

Школьница пропала из хутора Родниковский в Краснодарском крае. Спустя сутки ребенка нашли. Он провалился в общественный туалет, где и пробыл все это время.

Пропала в неглубокой могиле. Главное об убийстве 5-летней крымчанки отчимом Подробнее О пропаже девятилетней девочки стало известно 18 ноября, сообщило издание «Кубанские новости». Ее поисками занялись волонтеры краснодарского поискового отряда «Лиза Алерт» и правоохранительные органы. Источник в оперативных службах региона рассказал, что юную жительницу Кубани нашли живой. Выяснилось, что она рухнула в общественный туалет. Ребенок получил переохлаждение. Как уточнил «Интерфакс», школьнице потребовалась госпитализация. Девочка живет вместе с матерью на хуторе. Вечером понедельника она отправилась гулять и не вернулась. Доследственную проверку по факту случившегося начал Новокубанский межрайонный следственный отдел СК.