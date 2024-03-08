Происшествия 08 марта 2024, 01:45 Пропавшую москвичку с татуировкой «Якудза» нашли мертвой в квартире подруги Shot: москвичка с татуировкой «Якудза» скончалась от передозировки наркотиков РИА «Новости»

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Пропавшую 20-летнюю москвичку нашли мертвой в квартире подруги. Девушки употребляли наркотики, причиной смерти, вероятней всего, стала передозировка. Подробности сообщил Telegram-канал Shot.

Девушка с татуировкой «Якудза» на груди приехала к подруге в Кузьминки 4 марта, это выяснили позднее по камерам наблюдения. Приятельницы употребляли метадон, в итоге одной из них стало плохо и она потеряла сознание, а потом скончалась. Девушку несколько дней искали мать и ее друг.

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Полицейские установили местонахождение пропавшей девушки, и, когда вскрыли квартиру, обнаружили ее мертвой, а ее подругу — без сознания. Рядом с ними лежали шприцы. Вторая девушка выжила, она в реанимации. Проводится проверка, сообщил Shot.

Прокуратура утвердила обвинительный приговор для российской артистки Рамили Хисамовой (Искандер) за сбыт наркотиков. Ей грозит до 25 лет колонии.