Происшествия 21 июня 2023, 08:04 Пропавшую без вести австрийку нашли живой в Приморье МВД: полиция нашла во Владивостоке пропавшую без вести австрийку Pxhere

Читать 360tv в

Полицейские из Приморского края обнаружили гражданку Австрии во Владивостоке. Она считалась пропавшей без вести, ее объявили в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Управление МВД России по Приморскому краю получило информацию о без вести пропавший австрийке, уведомление издали по инициативе НЦБ Интерпола Австрии. Известно, что девушка в октябре 2022 года уехали из Вены, оставив дома все свои вещи. Тогда полиция объявила ее в розыск.

Реклама

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОНЦБ Интерпола УМВД России по Приморскому краю установили местонахождение без вести пропавшей в городе Владивостоке», — сказано в сообщении ведомства.

Представители МВД передали информацию о нахождении гражданки Австрии правоохранительным органам ее страны. ТАСС со ссылкой на полицию уточнил, что девушка приехала во Владивосток, поскольку это родной для нее город, там живет ее отец.