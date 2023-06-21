21 июня 2023, 08:04
Пропавшую без вести австрийку нашли живой в Приморье
МВД: полиция нашла во Владивостоке пропавшую без вести австрийку
Полицейские из Приморского края обнаружили гражданку Австрии во Владивостоке. Она считалась пропавшей без вести, ее объявили в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Управление МВД России по Приморскому краю получило информацию о без вести пропавший австрийке, уведомление издали по инициативе НЦБ Интерпола Австрии. Известно, что девушка в октябре 2022 года уехали из Вены, оставив дома все свои вещи. Тогда полиция объявила ее в розыск.
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«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОНЦБ Интерпола УМВД России по Приморскому краю установили местонахождение без вести пропавшей в городе Владивостоке», — сказано в сообщении ведомства.
Представители МВД передали информацию о нахождении гражданки Австрии правоохранительным органам ее страны. ТАСС со ссылкой на полицию уточнил, что девушка приехала во Владивосток, поскольку это родной для нее город, там живет ее отец.
МВД РФ
Владивосток
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