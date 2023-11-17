Происшествия 17 ноября 2023, 00:20 Пропавшую 4 дня назад девочку из Екатеринбурге до сих пор не нашли Четыре дня ищут 15-летнюю девочку в Екатеринбурге Freepik

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В Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на поисковый отряд «Прорыв».

«Внимание! Пропал ребенок! Дата пропажи: 12.11.2023 года. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург, район Октябрьский», — написали волонтеры.

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В материале отметили, сейчас пропавшую ищут местные полицейские. У нее светлые волосы, зеленые глаза, худощавое телосложение, рост — 150 сантиметров. В день исчезновения на подростке была черная куртка с капюшоном, коричневые штаны и серо-коричневые кроссовки.

Как сообщило издание E1.ru, девочка уже вышла на связь с сотрудниками правоохранительных органов, однако домой не вернулась.

Ранее в Воронеже пропала 15-летняя девочка. Школьница ушла из дома и пропала. Как сообщил поисково-спасательный отряд «Регион 36», у девочки худощавое телосложение, карие глаза, каштановые волосы и рост 155 сантиметров.