02 января 2024, 14:55
Пропавшую 29 декабря в Тюмени девушку нашли погибшей
Тюменские поисковики сообщили о гибели пропавшей 29 декабря в городе девушки
Поиски пропавшей в Тюмени 29 декабря 25-летней девушки завершились. Она погибла. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил поисково-спасательный отряд «Белая Сова — Тюмень».
«Найдена. Погибла. Приносим соболезнования родным и близким», — указали в публикации.
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Издание 72.Ru со ссылкой на пресс-службу областного главка СК сообщило, что по факту обнаружения тела девушки начали процессуальную проверку и назначили серию экспертиз.
Журналисты со ссылкой на волонтеров уточнили, что труп девушки нашли 1 января в жилом комплексе «Олимпия».
Жители дома в беседе с сотрудниками редакции сайта Tumen.kp.ru утонили, что тело нашли на козырьке подъезда. По их словам, труп там пролежал несколько дней и примерз.
«Из окна видела, как мешок с трупом опускали с козырька и как он потом лежал на тротуаре», — рассказала одна из собеседниц.
Все обстоятельства гибели молодой девушки установят следователи. По данным СМИ, одной из версий они считают убийство.
Тюмень
СК РФ
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