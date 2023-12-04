Происшествия 04 декабря 2023, 00:48 Пропавшую 13-летнюю школьницу из Липецка до сих пор не нашли Пропавшую 13-летнюю девочку в бирюзовом платке и черной куртке ищут в Липецке Freepik

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Пропавшую 13-летнюю девочку ищут в Липецке. Она ушла из дома по улице Катукова 2 декабря и до сих пор не вернулась. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Издание опубликовало приметы ребенка: рост 171 сантиметр, карие глаза, худощавое телосложение, волосы окрашены в русый цвет. Она была в черной куртке, бирюзовом платке, бежевых брюках и синих кроссовках.

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Еще одна школьница пропала в Воронеже 15 ноября. Девочке 15 лет. Она ушла из дома и перестала выходить на связь. У подростка карие глаза, каштановые волосы и рост 155 сантиметров. В последний раз на ней видели светлую толстовку, черные брюки и черно-белые кроссовки.

Другие две школьницы пропали в Бурятии 18 октября. Им 16 и 14 лет. Как отметил Telegram-канала Baza, девочки являются воспитанницами детского дома.

Ранее, 19 ноября, в Омске пропал девятилетний ребенок во время сильного снегопада. Это мальчик ростом 130-140 сантиметров, среднего телосложения. В день исчезновения надел черные куртку и шапку.