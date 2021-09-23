Пропавший в Туве самолет Ан-3 вышел на связь

Самолет Ан-3 в четверг на некоторое время перестал выходить на связь во время выполнения полета над Тувой. Сейчас связь с воздушным судном восстановлена. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС республики сообщило РИА «Новости».

«Он вышел на связь», — сообщила агентству представитель МЧС, не уточняя подробностей.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах сообщил, что самолет Ан-3 перестал выходить на связь в 05:15 по московскому времени. Но в 06:02 связь была установлена. Командир самолета доложил, что полет продолжается по плану.

Ан-3, принадлежащий красноярской компании «Агат», выполнял полет на низких высотах для аэросъемки двух районов республики. Никто не пострадал.

Между тем в Хабаровском крае спасатели обнаружили предполагаемое место крушения самолета Ан-26, который накануне пропал с радаров. МЧС опубликовало снимки, сделанные с борта вертолета Ми-8 над лесным массивом, где видно поваленные в ряд высокие деревья. По предварительным данным, на борту Ан-26 находились шесть человек, он выполнял технический полет.